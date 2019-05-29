Малоярославецкий подросток намошенничал в Казани

В среду, 29 мая, суд Авиастроительного района Казани приговорил к штрафу 16-летнего подростка из Малоярославца. Молодой человек обманул жительницу столицы Татарстана.
Он связался с ней через сайт частных объявлений и высказал заинтересованность в покупке детской кроватки. Ловко манипулируя женщиной, он под предлогом оплаты покупки выманил данные её карты и снял с неё 16 000 рублей.
Однако кражу довольно быстро раскрыли и возбудили на горе-афериста уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Свою вину малец признал и полностью возместил вред потерпевшей. Помимо этого ему придется заплатить в казну 15 тысяч рублей штрафа.
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