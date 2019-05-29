Камеры помогли выследить разбойника от Калуги до Самары

В Калуге предъявлено обвинение мужчине, ограбившем микрофинансовую организацию, сообщила в среду, 29 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года, а разбойника задержали в марте в Самаре. Причём, во многом сделать это удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Как установило следствие, мужчина бомжевал, перемещаясь по всей России и перебиваясь временными заработками. В Калугу, он прибыл без денег и решил подзаработать их грабежом и разбоем.

С этой целью он прогулялся по Калуге. В течение нескольких часов он ходил по городу в поисках магазинов или организаций, где мало людей, а значит сопротивление будет минимальным. Перемещения разбойника по Калуге зафиксировали видеокамеры.

В конце-концов он приметил микрофинансовую организацию, в помещении которой сидела одна девушка. Зайдя внутрь, бомж достал нож и потребовал деньги. Вместе с содержимом кошелька девушки добыча разбойника составила 11 тысяч рублей. На эти деньги он отправился на вокзал и купил билет до Москвы, а оттуда подался в Самару, где его и задержали через некоторое время, после чего вернули в Калугу.

- В настоящее время фигуранту 1984 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Точку в данном деле поставит суд.