Камеры помогли выследить разбойника от Калуги до Самары

В Калуге предъявлено обвинение мужчине, ограбившем микрофинансовую организацию, сообщила в среду, 29 мая, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Преступление было совершено в ноябре прошлого года, а разбойника задержали в марте в Самаре. Причём, во многом сделать это удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
Как установило следствие, мужчина бомжевал, перемещаясь по всей России и перебиваясь временными заработками. В Калугу, он прибыл без денег и решил подзаработать их грабежом и разбоем.
С этой целью он прогулялся по Калуге. В течение нескольких часов он ходил по городу в поисках магазинов или организаций, где мало людей, а значит сопротивление будет минимальным. Перемещения разбойника по Калуге зафиксировали видеокамеры.
В конце-концов он приметил микрофинансовую организацию, в помещении которой сидела одна девушка. Зайдя внутрь, бомж достал нож и потребовал деньги. Вместе с содержимом кошелька девушки добыча разбойника составила 11 тысяч рублей. На эти деньги он отправился на вокзал и купил билет до Москвы, а оттуда подался в Самару, где его и задержали через некоторое время, после чего вернули в Калугу.
- В настоящее время фигуранту 1984 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Точку в данном деле поставит суд.
|
Иностранец убил женщину с сайта интимных услуг 27.05.2019 16:10
Женщину облили кислотой: вынесен приговор виновнице 25.05.2019 09:01
Стало известно, за что задержали чиновника в администрации Людиново 24.05.2019 09:05
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: