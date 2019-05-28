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Громкое дело: обыски прошли у заместителя начальника калужского управления Росгвардии

28.05.2019 15:13 1 1435 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Громкое дело: обыски прошли у заместителя начальника калужского управления Росгвардии

Заместитель начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревается в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Во вторник, 28 мая, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительной информации, подполковник полиции участвовал через доверенное лицо в работе компании, осуществляющей деятельность по монтажу и техническому обслуживанию средств охраны и обеспечения пожарной безопасности зданий, отмечают в СК. Как полагает следствие, подозреваемый направлял сотрудников Росгвардии в рабочее время выполнять работу в интересах фирмы, а также оказывал иное покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности этой организацией.

Следователи вместе с сотрудниками областного УФСБ провели обыски дома и на работе замначальника, а также в нескольких коммерческих организациях. Расследование сейчас продолжается.

- В отношении должностного лица в территориальном управлении проводится служебная проверка, - прокомментировали ситуацию в областном управлении Росгвардии. - Если его вина будет доказана, он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: криминал
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