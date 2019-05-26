Трёшка за двушку: как служащий Миноброны незаконно завладел квартирой

Гражданский служащий Министерства обороны незаконно завладел квартирой в Калуге.

Об этой истории калужские СМИ уже писали, однако теперь можно рассказать об инциденте более подробно.

Молодой да ранний

По версии следствия, события развивались следующим образом. Владимир Мокрогузов был молодым, но весьма успешным чиновником. В возрасте 26 лет он уже имел солидную должность врио начальника Калужской квартирно-­эксплуатационной части района Министерства обороны, то есть занимался распределением жилья для военнослужащих. Себе жильё Владимир тоже присмотрел: двухкомнатную квартирку в доме на улице Гвардейской, а поэтому, когда в КЭЧ решили реорганизовать и передать управление фондом в московское подразделение, не стал включать её в акт передачи. Таким образом, квартира оказалась выведена из государственного имущества. Следующим шагом стало оформление права собственности, то есть работа с документами.

Липовые бумаги

В Росреестр он предоставил копию списка распределения жилого помещения, копию договора социального найма, договор передачи квартиры в собственность в порядке приватизации, а также справку, подтверждающую факт проживания Мокрогузова по указанному адресу. Именно последняя справка вызвала больше всего вопросов. И не зря, ведь следствие установило, что в этой квартире обвиняемый никогда не жил — об этом говорят соседи и бумаги из управляющей компании. С остальными документами всё оказалось тоже нечисто. В предоставленной копии списка распределения была обнаружена поддельная подпись руководящего должностного лица, а подписи на остальных документах Мокрогузов поставил сам. Например, в договоре передачи квартиры в собственность он,как врио начальника КЭЧ,передаёт квартиру самому себе.

Истец-­мошенник

В Росреестре легитимность этих бумаг тоже вызвала сомнения, но проверить документы там не успели: Мокрогузов догадался о том, что находится на грани разоблачения — рассмотрение документов явно затягивалось. Решив не рисковать, он отозвал своё заявление. Но отступать Владимир не собирался и решил действовать через суд. Туда он приносит тот же пакет документов, за исключением справки, якобы подтверждающей факт проживания молодого человека в квартире. Начинать разбирательство с настолько очевидным подлогом Мокрогузов не решился. Этот ход оказался удачным — суд вынес постановление в пользу чиновника, и с положительным решением на руках Мокрогузов вновь отправился в Росреестр и уже без проблем зарегистрировал квартиру в собственность. Теперь оставался последний штрих — монетизация свежеприоб­ретённой недвижимости. Покупатель нашёлся довольно быстро и, казалось бы, всё закончилось успешно, но в дело вмешалась военная прокуратура.

Продолжение следует?

Вероятно, недосчитавшись одной квартиры при передаче управления фондом КЭЧ, в Москве заподозрили неладное. По материалам военной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Мокрогузову вменялось совершение мошенничества и фальсификации доказательств в суде. Расследованием занималась старший следователь следственного отдела по городу Калуга СКР Елена Смирнова. Суд над Владимиром Мокрогузовым состоялся 24 апреля и приговорил бывшего чиновника к трём годам лишения свободы в колонии общего режима, а также потребовал возместить нанесённый материальный ущерб — более двух млн. руб. Кроме того, на его имущество — автомобиль и земельные участки — был наложен арест и теперь оно может быть продано с аукциона в счёт причинённого ущерба. Своей вины Мокрогузов не признал и уже обжаловал обвинительный приговор в областном суде.

Статья подготовлена по материалам Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №21 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.05.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.