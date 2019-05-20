Рэкет на Киевской трассе: бандиты тормозили фуры с иностранцами

Калужские полицейские на днях задержали двоих мужчин из Подмосковья, которых подозревают в разбое и краже на трассе М3 «Украина». Ранее их уже судили за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, кражу и мошенничество.
По версии оперативников, подозреваемые останавливали большегрузы с иностранными номерами на границе Калужской и Московской областей и за определенную плату настойчиво предлагали свое «покровительство». Если водители отказывались, рэкетиры грозили расправой.
28 апреля в 22:00 на территории Обнинска подозреваемые грозили ножом дальнобойщику из Киргизии и требовали 10 тысяч рублей. Получив деньги, они оставили визитку с номером телефона и пообещали решать все проблемы на дороге.
Позже стало известно, что 25 марта в Боровском районе эти же люди напали на дальнобойщика из Молдовы. Тот отказался отдавать деньги, тогда один из преступников забрался в кабину и похитил 25 тысяч рублей, оставив взамен ту же самую визитку.
- При задержании оперативники изъяли автомобиль, на котором они передвигались, - рассказали 20 мая в УМВД по Калужской области. - В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены нож, фонарик с электрошокером, визитки и мобильный телефон с сим-картой указанного в визитках номера.
Рэкетирам грозит до 10 лет колонии.
Других водителей, пстрадавших от действия этих людей, просят звонить в полицию по телефону 102.
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