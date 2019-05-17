Встреча наркоманов закончилась убийством

На днях в Обнинске погиб 23-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан его знакомый, рассказали в пятницу, 17 мая, в прокуратуре Калужской области.
- Трое местных жителей, в том числе и потерпевший, собрались для совместного употребления наркотических средств, - отмечают в прокуратуре. - Между двумя молодыми людьми произошел конфликт, закончившийся нанесением потерпевшему колото-резаного ранения грудной клетки
с повреждением сердца, приведшего к кровопотере и наступлению смерти.
С места происшествия участник конфликта скрылся. Но вскоре его задержали.
За убийство преступнику грозит до 15 лет колонии.
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