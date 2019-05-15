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Извращенец на улице показал половые органы восьмилетней девочке

15.05.2019 16:24 6 3642 Дмитрий Ивьев
Извращенец на улице показал половые органы восьмилетней девочке

В понедельник, 13 мая, в Обнинске полиция задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Этот инцидент произошёл ещё в феврале. Девочка возвращалась из школы, срезала путь через дворы и нарвалась на извращенца, который показал ей половые органы.

- Она побежала к маме, догнать ребенка злоумышленнику так и не удалось, - рассказали в свою очередь в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Со слов школьницы полицейскими был составлен фоторобот.

- Вечером 13 мая девочка прогуливаясь с матерью по Обнинску и узнала в прохожем злоумышленника, - отмечают в СК. - Женщина незамедлительно сообщила об этом следователю, и на место были направлены сотрудники уголовного розыска.

По статье «Насильственные действия сексуального характера» подозреваемому грозит от 12 до 20 лет колонии.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал дети
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