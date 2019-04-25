Нападение на улице Тульской попало на видео

Как мы уже рассказывали, в ночь на 13 апреля разбойное нападение произошло на улице Тульской в Калуге. Рядом с питейным заведением досталось 27-летнему мужчине. Полиция опубликовала запись с камеры видеонаблюдения.
Потерпевший был пьян. Он вышел из кафе и собирался добраться до дома.
- В этот момент к нему подошел молодой человек и потребовал передать ему ценное имущество, при этом в руках он держал нож, - рассказали 24 апреля в калужском областном управлении МВД. - В результате конфликта потерпевшему было причинено два ножевых ранения в область брюшной полости.
Преступник прихватил с собой мобильник стоимостью 6100 рублей.
Вскоре подозреваемого задержали. Это 27-летний мужчина из Тулы.
- Как пояснил задержанный, основным местом работы его является частная компания по осуществлению грузопассажирских перевозок, - отмечают в полиции. - В день совершения преступления он прибыл в Калугу, где отдыхал в компании своих знакомых. Причину совершения противоправного деяния он не пояснил, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.
По статье «Разбой» ему грозит до 15 лет колонии.
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