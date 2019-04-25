Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Четверг, 25 апреля
$ 63.98 0.19
71.72 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Нападение на улице Тульской попало на видео

25.04.2019 14:48 2 2686 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, в ночь на 13 апреля разбойное нападение произошло на улице Тульской в Калуге. Рядом с питейным заведением досталось 27-летнему мужчине. Полиция опубликовала запись с камеры видеонаблюдения.

Потерпевший был пьян. Он вышел из кафе и собирался добраться до дома.

- В этот момент к нему подошел молодой человек и потребовал передать ему ценное имущество, при этом в руках он держал нож, - рассказали 24 апреля в калужском областном управлении МВД. - В результате конфликта потерпевшему было причинено два ножевых ранения в область брюшной полости.

Преступник прихватил с собой мобильник стоимостью 6100 рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Это 27-летний мужчина из Тулы.

- Как пояснил задержанный, основным местом работы его является частная компания по осуществлению грузопассажирских перевозок, - отмечают в полиции. - В день совершения преступления он прибыл в Калугу, где отдыхал в компании своих знакомых. Причину совершения противоправного деяния он не пояснил, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

По статье «Разбой» ему грозит до 15 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Ссора из-за кошки привела к смерти женщины 25.04.2019 10:39

Начальника из Минобороны посадили за мошенничество 25.04.2019 10:12

Жестокая расправа над женщиной: убийца нанёс ей 240 ударов 23.04.2019 13:07

Сотрудник колонии пронёс для заключенного наркотики 19.04.2019 10:43

Женщину убили за то, что она много пила 19.04.2019 09:01

Народные новости
832 11
lekby
1443 14
Геннадич
2192 33
Lsqz

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 26 апреля, 10:00
Индивидуальные приемы экстрасенса Константина Гришина
Калуга
пн 29 апреля, 17:00
Фестиваль старинной музыки
Калуга
вт 30 апреля, 10:00
Открытие сезона в садовом центре «Цветы от Митрофанова»
Калуга
ср 01 мая, 10:00
1 мая: полная афиша событий
Калуга

Для детей

пт 26 апреля, 11:00
Спектакль «Кошкин дом»
Калужский театр кукол
пт 26 апреля, 17:00
Мастер-класс "Цветные зонтики"
Турынино, КДЦ
пт 26 апреля, 17:00
Творческий отчет учащихся «Детской школы искусств № 4»
Дом музыки
пн 29 апреля, 13:00
Спектакль «Аленький цветочек»
Орион, КЗТА

Концерты

чт 25 апреля, 19:00
Студия эстрадной песни "Акцент". "Стиль жизни!"
Дом музыки
сб 27 апреля, 19:00
Концерт группы  Yukatann
Небо, антикафе
сб 27 апреля, 20:00
«Анимация». Сольный концерт Константина Кулясова.
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 28 апреля, 19:00
Цикл концертных программ «Имена на все времена»
Филармония

Кино

После
Проклятие плачущей
Пушистый шпион
Хеллбой
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге

19 апр 2019 15:44
Новости компаний

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Как выбрать дачные окна: основные критерии

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Как выгодно купить недорогой кондиционер

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.