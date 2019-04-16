Ошибка лесничего обошлась нацпарку в 5,5 миллиона рублей

На днях в Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении лесничего. Мужчину обвиняют в халатности.

В Износковском районе местный житель решил заготовить древесину для строительства дома и заключил договор с лесничеством.

- Лесничий незаконно отвел в рубку территорию лесного участка, находящуюся в границах национального парка «Угра», - рассказали во вторник, 16 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В результате халатности лесничего, который фактически перепутал лесные участки, на территории нацпарка были вырублены породы ели, сосны и березы, лесному хозяйству причинен ущерб на сумму 5,5 миллиона рублей.

По уголовной статье «Халатность» лесничему грозит до трёх месяцев ареста.

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