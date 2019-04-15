Убийство в Калуге: женщина зарезала мужа в квартире с детьми

На днях в Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело 30-летней жительницы областного центра. Её обвиняют в убийстве своего гражданского мужа.

По версии следствия, в момент происшествия калужанка была пьяна.

- Между ней и её сожителем произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом в область жизненно-важных органов, - рассказали в понедельник, 15 апреля, в прокуратуре Калужской области. - В результате противоправных действий злоумышленницы мужчина скончался ввиду развития острой массивной кровопотери.

Когда происходило убийство, в квартире находились двое детей. Следователи допрашивали их в качестве свидетелей.

Женщине грозит до 15 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.