Мошенник по телефону обманул калужан на 450 тысяч

На днях в Пензе полицейские задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошеннических действиях по отношению к жителям Калужской области.

Все пострадавшие пытались сдать своё жильё через один из сайтов.

- Подозреваемый звонил по указанным в объявлениях телефонам и в ходе разговора вводил в заблуждение потерпевших, представляясь сотрудником правоохранительных органов, говорил о том, что готов снять комнату или квартиру и внести предоплату, однако ему для перевода денежных средств требуются реквизиты банковских карт, - рассказали 10 апреля в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Таким способом он получал доступ к личным кабинетам клиентов банка, откуда переводил деньги на различные счета.

Общая сумма ущерба оценивается в 450 тысяч рублей. Расследование сейчас продолжается.

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