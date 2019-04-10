Мошенник по телефону обманул калужан на 450 тысяч

На днях в Пензе полицейские задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошеннических действиях по отношению к жителям Калужской области.
Все пострадавшие пытались сдать своё жильё через один из сайтов.
- Подозреваемый звонил по указанным в объявлениях телефонам и в ходе разговора вводил в заблуждение потерпевших, представляясь сотрудником правоохранительных органов, говорил о том, что готов снять комнату или квартиру и внести предоплату, однако ему для перевода денежных средств требуются реквизиты банковских карт, - рассказали 10 апреля в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Таким способом он получал доступ к личным кабинетам клиентов банка, откуда переводил деньги на различные счета.
Общая сумма ущерба оценивается в 450 тысяч рублей. Расследование сейчас продолжается.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: