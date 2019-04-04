Дочки - матери с особой жестокостью: женщина устроила адскую жизнь своим детям

В феврале 2018 года в отделение полиции Козельского района пришли две девочки-подростки. Старшей было 14 лет, а её сестре 13. Дежурному сотруднику они заявили, что больше не вернутся домой, потому что боятся за свою жизнь. Девочки были очень взволнованы и полицейским стало ясно, что они не шутят. Сестёр опросили и отправили в местный социальный центр. Началось расследование.

Почти все деньги уходили на алкоголь

Вот что рассказали о своей жизни девчонки. Какое-то время всё шло сравнительно неплохо, а переломным моментом стала смерть отца. По словам старшей дочери, с 2013 года мать всё чаще стала прикладываться к бутылке, превратившись, в конце концов, в настоящую алкоголичку.

Присутствие детей её никак не смущало. Скорее, наоборот, делало процесс гораздо удобнее, ведь дочь всегда можно было послать за самогоном, снабдив записочкой. Если девочка вдруг отказывалась от такого курьерства, то мать говорила, что «перестанет с ней дружить». Подобное поведение стало для женщины нормой, и сёстры старались покинуть дом на время материнской попойки, а возвращались только поздно вечером, когда она уже спала. Но такой трюк срабатывал не всегда: частенько мать устраивала ночные посиделки с собутыльниками.

Разумеется, при таком образе жизни женщина уже несколько лет нигде не работала, а основным доходом стала пенсия по потере кормильца. Эти деньги тратились в основном на алкоголь, своим детям она даже не готовила, всякий раз предлагая им заварить себе вермишель или суп быстрого приготовления. Правда, иногда, бывая в благостном настроении, мать могла купить дочерям каких-нибудь сладостей. Практически вся одежда девочек была поношенной, отданной им чужими людьми.

Метод ножниц и прыгалок

В школе отмечали, что девочки приходили очень неаккуратными, было видно, что у них нет навыков ухода за собой. Старшая училась посредственно, не прилагая особых усилий, у младшей успеваемость была повыше. По словам учителей, учёбой детей мать не интересовалась и очень редко бывала на родительских собраниях.

К сожалению, они не знали, что на самом деле всё обстояло несколько иначе. Оценками мать очень даже интересовалась, но по-своему. Например, как рассказала следствию младшая из сестёр, однажды она получила двойку и, предвидя реакцию матери, боялась возвращаться домой, однако всё же пришла.

Рассвирепев, женщина схватила прыгалки и принялась избивать ими дочь. Девочка решила ничего не рассказывать, но на следующий день на уроке физкультуры, в раздевалке, следы побоев увидела её подруга. Таким образом, этот случай вышел наружу, и за семьёй стали наблюдать надзорные органы.

Когда в дом пришла комиссия, выяснилось, в каких условиях находились дети. Мать с дочерьми жили в одной комнате. Кроме того, в квартире с ними проживали бабушка и брат матери. Младшая спала в одной кровати с мамой, а старшая — на полу. В квартире стоял резкий неприятный запах, повсюду был хлам, очевидно, копившийся месяцами. Венчало разруху отсутствие электричества, которое отключили за длительную неуплату. Правда, после вмешательства социальных служб свет в квартире восстановили. Ради детей.

Другая история, после которой чаша терпения девочек переполнилась, также была связана со школой. 5 февраля 2018 года мать, как ни странно, была трезвой. Она стала интересоваться у старшей дочери, сделала ли та уроки. В ответ девочка огрызнулась и сказала, чтобы к ней не лезли. Такая дерзость тут же вывела женщину из себя, и она сначала ударила дочь карандашом по руке, а потом и вовсе схватила ножницы и поранила плечо. После этого, держа в руке окровавленные ножницы, она сказала, что если девочка не заткнётся, то ей не жить.

Опять за старое

Выяснилось, что такого рода ссоры в семье происходили едва ли не каждую неделю. Девочек постоянно оскорбляли и унижали. Мать запросто могла схватить их за волосы или бросить в детей кружку. Бабушка иногда защищала девочек, но в целом скорее была на стороне матери. Во время допроса она заявила, что никаких побоев не было, а в полицию сёстры обратились только за тем, чтобы досадить матери, с которой они в плохих отношениях. Дядя выгораживал женщину не так явно, просто заявив, что ничего не видел.

С этим мужчиной вообще выяснилась интересная история: в 2014 году в ходе ссоры он получил от сестры удар ножом. В результате отправился в больницу, а женщина в суд. Её привлекли по статье «нанесение тяжкого вреда здоровью». В тот раз ей повезло: поскольку дочерям ещё не исполнилось 14 лет, мать получила три с половиной года с отсрочкой наказания. То есть в случае дальнейшего законопослушного поведения лишение свободы не последовало бы. Но своим шансом женщина не воспользовалась.

Поэтому уже на следующий день после обращения девочек в полицию мать отправилась за решётку ожидать нового суда. В итоге женщина была признана виновной по трём статьям: «угроза убийством», «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединённое с жестоким обращением с ним» и «истязание несовершеннолетнего». С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору она получила пять с половиной лет колонии общего режима.

Сейчас девочки воспитываются в социальном учреждении. Ни дядя, ни бабушка не только не пожелали оформить опеку, но даже ни разу не навестили сестёр. Наверное, для девочек это к лучшему.

Статья подготовлена по материалам Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.