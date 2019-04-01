Взятка через банкомат: полицейский попался на мошенничестве

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который ранее исполнял обязанности начальника следственного отдела районного органа внутренних дел. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщило в понедельник, 1 апреля, региональное управление Следственного комитета.
- 25 декабря обвиняемый получил 150 тысяч рублей от местного жителя, которому пообещал решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности, - говорят в СК. - Как полагает следствие, сотрудник ввел мужчину в заблуждение, поскольку решение об отказе в возбуждении уголовного дела было уже принято, а в действиях местного жителя отсутствует состав преступления. Передача денег происходила через банкомат: обвиняемый вставил карту и ввел пин-код, а потерпевший положил на неё деньги.
В ближайшее время дело рассмотрит суд. Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.
Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, после возбуждения уголовного дела полицейского уволили. Его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.
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