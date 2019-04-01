Угонщики станцевали на капоте авто

Калужская полиция в понедельник, 1 апреля, сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двоих 18-летних парней. По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» им грозит до семи лет колонии.

- Молодые люди решили ночью неправомерно завладеть транспортным средством, припаркованным у жилого дома, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - При помощи отвертки открыли дверь неоснащенного сигнализацией автомобиля ВАЗ 2105, а затем, запустив двигатель, отправились кататься по городу. Спустя несколько часов подельники вернули автомобиль на прежнее место. Следующей ночью молодые люди, вскрыв тот же автомобиль, решили попутешествовать по городу. На сей раз юноши, удалившись от места стоянки, устроили танцы на капоте транспортного средства.

Расследование сейчас продолжается. Полицейские подозревают, что эти юноши причастны к другим преступлениям.

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