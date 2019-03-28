Извращенец рассылал фото голой калужской школьницы её друзьям

Cледователи в четверг, 28 марта, сообщили о задержании 44-летнего мужчины, которого подозревают в развратных действиях по отношению к калужской школьнице.

- Злоумышленник вступил с ней в переписку в социальной сети и в период с 2015 по 2017 годы получил от неё фотографии в обнаженном виде, - рассказали в Следственном комитете. - Далее подозреваемый распространил фото среди друзей потерпевшей.

Подозреваемого удалось найти в Липецкой области. Мужчина женат, имеет ребенка, но проживает один.

За развращение девушки ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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