Нападение в Калуге: разбойники проникли в два дома к женщинам

В Калуге двоих мужчин подозревают в разбойном нападении и краже. Они произошли на территории деревни Плетенёвка.
- Пьяные мужчины неправомерно проникли в частный дом, в котором проживала одинокая 68-летняя пенсионерка, и, угрожая ножом, потребовали передать им все имеющиеся деньги, - рассказали 28 марта в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Напуганная женщина отдала 3500 рублей.
Через несколько часов также в Плетенёвке подельники наведались в дом к 83-летней пенсионерке, у которой украли 3000 рублей.
Вскоре преступников удалось задержать. Им 27 и 29 лет, безработные. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.
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