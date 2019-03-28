Нападение в Калуге: разбойники проникли в два дома к женщинам

В Калуге двоих мужчин подозревают в разбойном нападении и краже. Они произошли на территории деревни Плетенёвка.

- Пьяные мужчины неправомерно проникли в частный дом, в котором проживала одинокая 68-летняя пенсионерка, и, угрожая ножом, потребовали передать им все имеющиеся деньги, - рассказали 28 марта в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Напуганная женщина отдала 3500 рублей.

Через несколько часов также в Плетенёвке подельники наведались в дом к 83-летней пенсионерке, у которой украли 3000 рублей.

Вскоре преступников удалось задержать. Им 27 и 29 лет, безработные. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.

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