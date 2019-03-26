Разборки на парковке: в ход пошли ружьё и сапёрная лопата

В Мещовске 48-летнего мужчину на днях задержали по подозрению в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Подозреваемый на автомобильной парковке около супермаркета встретил бывшую жену с мужчиной, - рассказали 25 марта предварительную версию в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Из-за возникшей неприязни к сопернику подозреваемый достал из автомашины обрез ружья и произвел два выстрела, которые пришлись в сторону, а затем пытался нанести мужчине удары саперной лопатой. Оба орудия потерпевший выхватил у нападавшего, после чего подозреваемый сел в свой автомобиль и уехал.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемого ждёт психиатрическая экспертиза.

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