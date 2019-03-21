Строитель показывал половые органы трём девочкам

На днях в Калуге суд вынес приговор 38-летнему гражданину Таджикистана, которого признали виновным в развращении детей.
- В мае 2018 года подсудимый выполнял строительные работы в одном из частных домов Калуги, где познакомился с тремя соседскими девочками 7 и 8 лет, - рассказали в четверг, 21 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Сначала мужчина играл с детьми в мяч и угостил конфетами, а затем предложил посмотреть строящийся дом. В ходе этого общения, оказавшись с детьми наедине, мужчина несколько раз умышленно обнажался перед ними и высказывал непристойные предложения.
Обо всём этом девочки рассказали родителям. После этого мигрант убежал. Задержали его полицейские примерно через месяц в Московской области.
Суд отправил виновника в колонию на 15 лет.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Наглые воры попались, второй раз наведавшись в шиномонтаж 21.03.2019 10:10
Внучка убила бабушку в Калуге 14.03.2019 16:25
Убийца 11 лет прятался от следователей, но попался по глупости 12.03.2019 15:29
Найден преступник, сбежавший из калужской колонии 7 лет назад 07.03.2019 15:12
Угонщика поймали в Больших Козлах 07.03.2019 10:14
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: