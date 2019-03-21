Строитель показывал половые органы трём девочкам

На днях в Калуге суд вынес приговор 38-летнему гражданину Таджикистана, которого признали виновным в развращении детей.

- В мае 2018 года подсудимый выполнял строительные работы в одном из частных домов Калуги, где познакомился с тремя соседскими девочками 7 и 8 лет, - рассказали в четверг, 21 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Сначала мужчина играл с детьми в мяч и угостил конфетами, а затем предложил посмотреть строящийся дом. В ходе этого общения, оказавшись с детьми наедине, мужчина несколько раз умышленно обнажался перед ними и высказывал непристойные предложения.

Обо всём этом девочки рассказали родителям. После этого мигрант убежал. Задержали его полицейские примерно через месяц в Московской области.

Суд отправил виновника в колонию на 15 лет.

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