Наглые воры попались, второй раз наведавшись в шиномонтаж

Двух жителей Калужской области подозревают в краже металлических дисков с территории шиномонтажа.

По версии следствия, они приехали на своей машине, взяли два диска, лежавших на улице и скрылись. Диски они сдали в подмосковный пункт приема металла.

- Владелец шиномонтажа, обнаружив пропажу, просмотрел записи камер видеонаблюдения, запечатлевших момент кражи, - рассказали 21 марта в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Так как номер автомобиля злоумышленников не просматривался на записях, потерпевший решил не обращаться в полицию.

Но через несколько дней те же воры вновь приехали в шиномонтаж и прихватили с собой четыре диска. Однако в этот раз их заметил работник. Он записал номер авто и сообщил своему начальнику, а тот написал заявление.

Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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