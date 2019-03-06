Жестокое убийство: мужчина 250 раз ударил молодую жену

Калужская прокуратура на днях направила в суд уголовное дело 50-летнего мужчины. Его обвиняют в жестоком убийстве своей 27-летней гражданской жены.
По версии следствия, в октябре прошлого года он распивал спиртное со своей сожительницей и её матерью. В какой-то момент пара поссорилась, мужчина начал бить женщину.
- Обвиняемый нанес потерпевшей не менее 250 ударов руками, ногами, а также металлической тростью, - подчёркивают в прокуратуре. - Смерть женщины наступила в результате тупой травмы туловища с множественными двухсторонними переломами ребер, переломом грудины, повреждением левого легкого, печени и кровоизлиянием в брюшной полости.
Жестокому мужу грозит пожизненное заключение.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Уголовник развращал школьницу, сидя в колонии 05.03.2019 17:24
Смертельная авария: водителю вынесли первый приговор - за взятку 05.03.2019 16:53
Ударил топором 10 раз: отчим убил пасынка 01.03.2019 11:23
Два школьника украли с банковских карт почти 600 тысяч 28.02.2019 13:03
Работникам калужского завода вернули 13 миллионов 28.02.2019 12:32
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: