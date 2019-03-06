Жестокое убийство: мужчина 250 раз ударил молодую жену

Калужская прокуратура на днях направила в суд уголовное дело 50-летнего мужчины. Его обвиняют в жестоком убийстве своей 27-летней гражданской жены.

По версии следствия, в октябре прошлого года он распивал спиртное со своей сожительницей и её матерью. В какой-то момент пара поссорилась, мужчина начал бить женщину.

- Обвиняемый нанес потерпевшей не менее 250 ударов руками, ногами, а также металлической тростью, - подчёркивают в прокуратуре. - Смерть женщины наступила в результате тупой травмы туловища с множественными двухсторонними переломами ребер, переломом грудины, повреждением левого легкого, печени и кровоизлиянием в брюшной полости.

Жестокому мужу грозит пожизненное заключение.

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