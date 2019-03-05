Уголовник развращал школьницу, сидя в колонии

В ближайшее время в Калужской области начнётся суд над 42-летним мужчиной, который в данный момент уже отбывает наказание в колонии.

По версии следствия, осужденный, используя мобильный телефон с выходом в интернет, создал в социальной сети страницу, добавился в друзья к 15-летней девушке и начал с ней переписку.

- В ходе бесед осужденный попросил девушку отправить ему фотографии в обнаженном виде, - отмечают в СК. - Доверяя новому знакомому, подросток выполнила пользу обвиняемого. Затем злоумышленник стал требовать больше интимных фотографий, а также вступления с ним в связь после освобождения из мест лишения свободы. На этот раз девушка прекратила общение и заблокировала пользователя. После этого обвиняемый распространил фотографии несовершеннолетней среди пользователей социальной сети, где их увидели знакомые потерпевшей.

Отметим, что по результатам рассмотрения преступления заместитель начальника колонии уволен с занимаемой должности.

Следователи также опубликовали рекомендации родителям:

Периодически проверять историю посещения ребенком интернет-ресурсов через браузер.



Периодически запрашивать сведения о пользовании интернетом на мобильном телефоне ребенка для установления временных параметров соединений и исключения ситуаций пользования интернетом в ночное время.



Просматривать странички ребенка в социальных сетях, обращая внимание на его виртуальных друзей, группы, аудио- и видеозаписи, информацию, которую ребенок оценил как понравившуюся ему.



Провести с ребенком беседу относительно информационной безопасности в сети.

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