Уголовник развращал школьницу, сидя в колонии

В ближайшее время в Калужской области начнётся суд над 42-летним мужчиной, который в данный момент уже отбывает наказание в колонии.
По версии следствия, осужденный, используя мобильный телефон с выходом в интернет, создал в социальной сети страницу, добавился в друзья к 15-летней девушке и начал с ней переписку.
- В ходе бесед осужденный попросил девушку отправить ему фотографии в обнаженном виде, - отмечают в СК. - Доверяя новому знакомому, подросток выполнила пользу обвиняемого. Затем злоумышленник стал требовать больше интимных фотографий, а также вступления с ним в связь после освобождения из мест лишения свободы. На этот раз девушка прекратила общение и заблокировала пользователя. После этого обвиняемый распространил фотографии несовершеннолетней среди пользователей социальной сети, где их увидели знакомые потерпевшей.
Отметим, что по результатам рассмотрения преступления заместитель начальника колонии уволен с занимаемой должности.
Следователи также опубликовали рекомендации родителям:
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