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Уголовник развращал школьницу, сидя в колонии

05.03.2019 17:24 1 813 Дмитрий Ивьев
Уголовник развращал школьницу, сидя в колонии

В ближайшее время в Калужской области начнётся суд над 42-летним мужчиной, который в данный момент уже отбывает наказание в колонии.

По версии следствия, осужденный, используя мобильный телефон с выходом в интернет, создал в социальной сети страницу, добавился в друзья к 15-летней девушке и начал с ней переписку.

- В ходе бесед осужденный попросил девушку отправить ему фотографии в обнаженном виде, - отмечают в СК. - Доверяя новому знакомому, подросток выполнила пользу обвиняемого. Затем злоумышленник стал требовать больше интимных фотографий, а также вступления с ним в связь после освобождения из мест лишения свободы. На этот раз девушка прекратила общение и заблокировала пользователя. После этого обвиняемый распространил фотографии несовершеннолетней среди пользователей социальной сети, где их увидели знакомые потерпевшей.  

Отметим, что по результатам рассмотрения преступления заместитель начальника колонии уволен с занимаемой должности.

Следователи также опубликовали рекомендации родителям:

  • Периодически проверять историю посещения ребенком интернет-ресурсов через браузер.
     
  • Периодически запрашивать сведения о пользовании интернетом на мобильном телефоне ребенка для установления временных параметров соединений и исключения ситуаций пользования интернетом в ночное время.
     
  • Просматривать странички ребенка в социальных сетях, обращая внимание на его виртуальных друзей, группы, аудио- и видеозаписи, информацию, которую ребенок оценил как понравившуюся ему.
     
  • Провести с ребенком беседу относительно информационной безопасности в сети.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru. 


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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