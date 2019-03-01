Ударил топором 10 раз: отчим убил пасынка

В ночь на 24 февраля убийство произошло в Кировском районе. Погиб 36-летний мужчина. А подозреваемым по делу проходит его 55-летний отчим, рассказали 1 марта в калужском региональном управлении Следственного комитета.
- Со слов отчима, в ночь на 24 февраля он поссорился с пасынком, конфликт перерос в драку, в ходе которой старший из мужчин, нащупав топор, нанес потерпевшему не менее десяти ударов, - отмечают в СК. - Потерпевший скончался на месте.
Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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