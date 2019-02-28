Задержанного покалечили в полицейском участке

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении младшего лейтенанта полиции, которого подозревают в превышение должностных полномочий. В среду, 27 февраля, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Этот инцидент произошёл 31 декабря 2018 года.

- В вечернее время сотрудник полиции травмировал калужанина, доставленного в отдел за совершение мелкого хулиганства, причинив тяжкий вред его здоровью, - озвучили предварительную версию в СК. - Пострадавший находился в камере административно задержанных отдела полиции непродолжительное время, до тех пор, пока дежурный не вызвал бригаду скорой помощи. Задержанный был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Участковый уверял, что задержанный оказывал сопротивление. Но записи с камер видеонаблюдения не подтвердили эту версию. Расследование сейчас продолжается.

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