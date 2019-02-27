Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 27 февраля
$ 65.62 0.36
74.49 0.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Грабитель в свой день рождения не смог устоять перед купюрой в 1000 рублей

27.02.2019 12:20 5 655 Дмитрий Ивьев
Грабитель в свой день рождения не смог устоять перед купюрой в 1000 рублей

54-летнего жителя Барятинского района подозревают в грабеже на станции Фаянсовая. Во вторник, 26 февраля, об этом инциденте рассказали в транспортной полиции.

- К мужчине подошёл неизвестный с просьбой дать ему мелких денег для празднования своего дня рождения, - рассказали в правоохранительных органах. - Пока заявитель доставал из кармана мелочь, мужчина выхватил из его рук банкноту в 1000 рублей и убежал.

Поймали грабителя на улице спустя три часа. Мужчина действительно оказался безработным именинником. Он признался, что изначально не хотел грабить, но как только увидел крупную купюру в руках человека, не сдержался.

Расследование сейчас продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Женщину сбросили с моста в ледяную реку 26.02.2019 10:48

Педофил несколько месяцев раздевался на улице перед девочкой 25.02.2019 15:22

Женщину зарезали из ревности 25.02.2019 15:03

Сигареты довели женщину до уголовного дела 21.02.2019 15:38

Смерть ребенка на Правом берегу: стали известны подробности 20.02.2019 21:31

Народные новости
886 10
ajax
1900 15
lekby
1750 21
Александр К.

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.