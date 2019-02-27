Грабитель в свой день рождения не смог устоять перед купюрой в 1000 рублей

54-летнего жителя Барятинского района подозревают в грабеже на станции Фаянсовая. Во вторник, 26 февраля, об этом инциденте рассказали в транспортной полиции.
- К мужчине подошёл неизвестный с просьбой дать ему мелких денег для празднования своего дня рождения, - рассказали в правоохранительных органах. - Пока заявитель доставал из кармана мелочь, мужчина выхватил из его рук банкноту в 1000 рублей и убежал.
Поймали грабителя на улице спустя три часа. Мужчина действительно оказался безработным именинником. Он признался, что изначально не хотел грабить, но как только увидел крупную купюру в руках человека, не сдержался.
Расследование сейчас продолжается.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Женщину сбросили с моста в ледяную реку 26.02.2019 10:48
Педофил несколько месяцев раздевался на улице перед девочкой 25.02.2019 15:22
Женщину зарезали из ревности 25.02.2019 15:03
Сигареты довели женщину до уголовного дела 21.02.2019 15:38
Смерть ребенка на Правом берегу: стали известны подробности 20.02.2019 21:31
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: