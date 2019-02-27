Грабитель в свой день рождения не смог устоять перед купюрой в 1000 рублей

54-летнего жителя Барятинского района подозревают в грабеже на станции Фаянсовая. Во вторник, 26 февраля, об этом инциденте рассказали в транспортной полиции.

- К мужчине подошёл неизвестный с просьбой дать ему мелких денег для празднования своего дня рождения, - рассказали в правоохранительных органах. - Пока заявитель доставал из кармана мелочь, мужчина выхватил из его рук банкноту в 1000 рублей и убежал.

Поймали грабителя на улице спустя три часа. Мужчина действительно оказался безработным именинником. Он признался, что изначально не хотел грабить, но как только увидел крупную купюру в руках человека, не сдержался.

Расследование сейчас продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.