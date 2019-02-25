Педофил несколько месяцев раздевался на улице перед девочкой

На днях в Обнинске задержали 57-летнего мужчину, которого подозревают в демонстрации половых органов 9-летней девочке.

Этим делом следователи занимаются с конца прошлого года. Заявление подала мама девочки. По словам школьницы, незнакомый мужчина несколько раз с сентября по декабрь, когда она возвращалась с уроков домой, подходил к ней на улице и демонстрировал половые органы.

- Установить личность неизвестного мужчины помогла сама девочка, которая, увидев его вновь, сфотографировала на мобильный телефон и предоставила эту фотографию правоохранительным органам, - отмечают в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Сделанное с достаточно большого расстояния фото помогло в установлении личности злоумышленника.

Мужчину задержали и допросили. Он пояснил, что публично раздевался и в других местах Обнинска в разные годы.

По статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетнего» подозреваемому грозит от 12 до 20 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.