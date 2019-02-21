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Сигареты довели женщину до уголовного дела

21.02.2019 15:38 1 374 Дмитрий Ивьев
Сигареты довели женщину до уголовного дела

На днях суд вынес приговор индивидуальном предпринимателю из Сухиничей. Женщину признали виновной в даче взятки полицейскому.

Эта история началась в ноябре прошлого года. Из торговой палатки на мини-рынке сотрудники полиции изъяли импортные нерастаможенные сигареты. Женщину-предпринимателя пригласили в отдел для опроса.

- За прекращение проверки по данному факту и возврат товара она передала полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей, - рассказали в четверг, 21 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Сотрудник принимать деньги отказался.

Виновницу приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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