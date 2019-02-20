Слежка из космоса и неразделенная любовь – история одного угона

24-летний сотрудник автомойки на днях угнал у жителя Калуги машину, которую должен был помыть и вернуть на стоянку. Но преступник не знал, что в авто установлена навигационная спутниковая система, позволяющая отследить местонахождение.
Когда владелец пришёл в отделение полиции, машина уже находилась в Малоярославецком районе. Туда выехали полицейские. Угонщика задержали.
- Помыв транспортное средство, фигурант решил не ставить машину на стоянку, а поехать на ней к своей возлюбленной, с которой был в ссоре, - рассказали 20 февраля в УМВД по Калужской области. - Поскольку примириться с девушкой не удалось, он продолжил свое путешествие, направившись к друзьям в Малоярославецкий район.
Полицейским подозреваемый рассказал, что на преступление его подтолкнула неразделенная любовь. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.
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