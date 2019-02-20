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Слежка из космоса и неразделенная любовь – история одного угона

20.02.2019 11:41 1 1177 Дмитрий Ивьев
Слежка из космоса и неразделенная любовь – история одного угона

24-летний сотрудник автомойки на днях угнал у жителя Калуги машину, которую должен был помыть и вернуть на стоянку. Но преступник не знал, что в авто установлена навигационная спутниковая система, позволяющая отследить местонахождение.

Когда владелец пришёл в отделение полиции, машина уже находилась в Малоярославецком районе. Туда выехали полицейские. Угонщика задержали.

- Помыв транспортное средство, фигурант решил не ставить машину на стоянку, а поехать на ней к своей возлюбленной, с которой был в ссоре, - рассказали 20 февраля в УМВД по Калужской области. - Поскольку примириться с девушкой не удалось, он продолжил свое путешествие, направившись к друзьям в Малоярославецкий район.

Полицейским подозреваемый рассказал, что на преступление его подтолкнула неразделенная любовь. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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