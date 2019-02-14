Ребёнок с наркотиками: вынесен приговор горе-папаше

На днях в Калужской области вынесли приговор выходцу из Центральной Азии, который прятал крупную партию наркотиков в комбинезоне своего маленького ребенка.
500 граммов героина нашли при осмотре машины преступника. Как рассказали нам в управлении ФСБ по Калужской области, стоимость такой партии оценивается примерно в миллион рублей.
За покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере виновника отправили на 8 лет в колонии строгого режима.
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