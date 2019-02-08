Штраф в 5 миллионов грозит сотруднику колонии за взятку и пронос телефонов

Калужские следователи в пятницу, 8 февраля, рассказали об уголовном деле, возбужденном в отношении начальника отряда по воспитательной работе с осужденными одной из исправительных колоний, расположенных в нашей области. Мужчину подозревают в превышении полномочий и получении взятки.

- Сотрудник колонии пронес на территорию исправительного учреждения более десятка мобильных телефонов и передал их осужденному, получив за это взятку в размере 75 тысяч рублей, - сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Сотрудник дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование сейчас продолжается. Отметим, что предполагаемому виновнику грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф – более 5 миллионов рублей.

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