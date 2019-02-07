Калужский бизнесмен попался на взятке полицейскому

32-летнему предпринимателю из Калуги грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчина проходит подозреваемым в деле о даче взятки полицейскому.
По версии следствия, родственник мужчины приехал в наш город из Таджикистана и работал в торговой палатке, хотя у него не было на это соответствующих прав. Нарушителя обнаружили полицейские. И чтобы его не привлекли к ответственности, родственник пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов за 20 тысяч рублей.
Принимать деньги полицейский отказался.
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