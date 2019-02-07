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Калужский бизнесмен попался на взятке полицейскому

07.02.2019 12:32 3 1407 Дмитрий Ивьев
Калужский бизнесмен попался на взятке полицейскому

32-летнему предпринимателю из Калуги грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчина проходит подозреваемым в деле о даче взятки полицейскому.

По версии следствия, родственник мужчины приехал в наш город из Таджикистана и работал в торговой палатке, хотя у него не было на это соответствующих прав. Нарушителя обнаружили полицейские. И чтобы его не привлекли к ответственности, родственник пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов за 20 тысяч рублей.

Принимать деньги полицейский отказался.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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