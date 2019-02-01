Наказан насильник, который надругался над женщиной в подъезде

На днях суд вынес приговор 35-летнему жителю Жуковского района.

- 9 мая 2018 года ранним утром подсудимый, находясь с потерпевшей в подъезде жилого дома, применил в отношении женщины физическую силу - наносил удары руками по лицу, толкал о стены подъезда, хватал за волосы, после чего совершил насильственные действия сексуального характера, - рассказали в пятницу, 1 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Суд решил отправить виновника в колонию на четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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