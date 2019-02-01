Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Пятница, 01 февраля
$ 65.36 0.74
75.20 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Интимные фото довели мужчину до уголовного дела

01.02.2019 11:41 3 1318 Дмитрий Ивьев
Интимные фото довели мужчину до уголовного дела

26-летнего жителя Боровского района подозревают в вымогательстве. Об этой истории в пятницу, 1 февраля, рассказали в областном управлении МВД.

По версии следствия, у мужчины откуда-то имелись интимные фото своего знакомого. В онлайн-переписке он начал угрожать изображённому на снимках человеку, что выложит всё в интернет.

- Для решения проблемы мужчина предложил перевести на принадлежащий ему банковский счет 10 тысяч рублей, - отмечают в полиции. - Опасаясь за свою репутацию перед знакомыми в социальных сетях, потерпевший выполнил требования вымогателя и перечислил необходимую  сумму.

Но после этого потерпевший обратился в полицию.

Предполагаемый виновник рассказал следователю, что находится в тяжелом материальном положении. Постоянного источника дохода у него нет. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Мужчину до смерти забили на улице Пухова 31.01.2019 15:46

Калужанин украл с карты женщины 903 тысячи рублей 31.01.2019 12:08

Мужчина поплатился за связь с 14-летней 30.01.2019 09:04

Прокуратура обжаловала приговор врачу-онкологу 29.01.2019 17:05

Владелица «резиновой квартиры» попалась на взятке 29.01.2019 12:52

Народные новости
1708 7
Boris14
1434 4
MaxKing
1939 8
Nika2015

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.