Интимные фото довели мужчину до уголовного дела

26-летнего жителя Боровского района подозревают в вымогательстве. Об этой истории в пятницу, 1 февраля, рассказали в областном управлении МВД.

По версии следствия, у мужчины откуда-то имелись интимные фото своего знакомого. В онлайн-переписке он начал угрожать изображённому на снимках человеку, что выложит всё в интернет.

- Для решения проблемы мужчина предложил перевести на принадлежащий ему банковский счет 10 тысяч рублей, - отмечают в полиции. - Опасаясь за свою репутацию перед знакомыми в социальных сетях, потерпевший выполнил требования вымогателя и перечислил необходимую сумму.

Но после этого потерпевший обратился в полицию.

Предполагаемый виновник рассказал следователю, что находится в тяжелом материальном положении. Постоянного источника дохода у него нет. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии.

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