Мужчину до смерти забили на улице Пухова

На днях районный суд в Калуге вынес приговор 32-летнему жителю областного центра. Мужчину признали виновным в «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».
Этот инцидент произошёл во дворе дома №46 на улице Пухова 15 августа прошлого года. Двое мужчин там выпивали.
В какой-то момент между ними возник конфликт, рассказали 31 января в прокуратуре Калужской области. Из-за чего именно началась ссора, там не уточняют, но называют причину незначительной. По всей видимости, главным фактором стало количество употребленного алкоголя.
После этого виновник шесть раз ударил жертву ногами в область головы, ещё дважды – в туловище.
Пострадавший мужчина скончался на месте.
Как подчёркивают в прокуратуре, ранее преступник уже был судим за тяжкое преступление. Новым приговором его отправили в колонию строгого режима на 10 лет.
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