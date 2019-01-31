Мужчину до смерти забили на улице Пухова

На днях районный суд в Калуге вынес приговор 32-летнему жителю областного центра. Мужчину признали виновным в «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

Этот инцидент произошёл во дворе дома №46 на улице Пухова 15 августа прошлого года. Двое мужчин там выпивали.

В какой-то момент между ними возник конфликт, рассказали 31 января в прокуратуре Калужской области. Из-за чего именно началась ссора, там не уточняют, но называют причину незначительной. По всей видимости, главным фактором стало количество употребленного алкоголя.

После этого виновник шесть раз ударил жертву ногами в область головы, ещё дважды – в туловище.

Пострадавший мужчина скончался на месте.

Как подчёркивают в прокуратуре, ранее преступник уже был судим за тяжкое преступление. Новым приговором его отправили в колонию строгого режима на 10 лет.

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