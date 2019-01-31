Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 31 января
$ 66.10 0.24
75.57 0.31
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Калужанин украл с карты женщины 903 тысячи рублей

31.01.2019 12:08 4 1713 Дмитрий Ивьев
Калужанин украл с карты женщины 903 тысячи рублей

Мошенник из Калужской области на днях обманул 45-летнюю жительницу Казани. Женщина лишилась 903 тысяч рублей.

- Она разместила объявление на одном из интернет-сайтов о продаже инвалидного кресла, - говорят в полиции. - 29 января ей позвонили неизвестные и предложили перевести оплату за товар на ее банковскую карту. Недолго думая, потерпевшая сообщила мошеннику реквизиты своей карты, с которой впоследствии было списано 903 тысячи рублей.

Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть посторонним людям данные карты и пароли из смс-сообщений.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Мужчину до смерти забили на улице Пухова 31.01.2019 15:46

Мужчина поплатился за связь с 14-летней 30.01.2019 09:04

Прокуратура обжаловала приговор врачу-онкологу 29.01.2019 17:05

Владелица «резиновой квартиры» попалась на взятке 29.01.2019 12:52

Незнакомцы помогли вытолкать машину из сугроба и убили водителя 27.01.2019 20:16

Народные новости
580 3
Boris14
822 1
MaxKing
1425 7
Nika2015

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.