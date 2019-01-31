Калужанин украл с карты женщины 903 тысячи рублей

Мошенник из Калужской области на днях обманул 45-летнюю жительницу Казани. Женщина лишилась 903 тысяч рублей.

- Она разместила объявление на одном из интернет-сайтов о продаже инвалидного кресла, - говорят в полиции. - 29 января ей позвонили неизвестные и предложили перевести оплату за товар на ее банковскую карту. Недолго думая, потерпевшая сообщила мошеннику реквизиты своей карты, с которой впоследствии было списано 903 тысячи рублей.

Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть посторонним людям данные карты и пароли из смс-сообщений.

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