Калужанин украл с карты женщины 903 тысячи рублей

Мошенник из Калужской области на днях обманул 45-летнюю жительницу Казани. Женщина лишилась 903 тысяч рублей.
- Она разместила объявление на одном из интернет-сайтов о продаже инвалидного кресла, - говорят в полиции. - 29 января ей позвонили неизвестные и предложили перевести оплату за товар на ее банковскую карту. Недолго думая, потерпевшая сообщила мошеннику реквизиты своей карты, с которой впоследствии было списано 903 тысячи рублей.
Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В полиции напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя называть посторонним людям данные карты и пароли из смс-сообщений.
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