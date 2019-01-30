Мужчина поплатился за связь с 14-летней

В Юхновском районе на днях вынесли приговор таджику за половую связь с 14-летней девушкой.
Установлено, что школьница обращалась в районную больницу с признаками прерванных по различным причинам беременностей. Учреждение здравоохранения органы внутренних дел о данных фактах не уведомляло.
На судебном заседании мужчина свою вину признал полностью.
Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ, сообщает 30 января областная прокуратура. Приговор в законную силу пока не вступил.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Прокуратура обжаловала приговор врачу-онкологу 29.01.2019 17:05
Владелица «резиновой квартиры» попалась на взятке 29.01.2019 12:52
Незнакомцы помогли вытолкать машину из сугроба и убили водителя 27.01.2019 20:16
Мусор в Товарково: за крупную взятку завели уголовное дело 24.01.2019 16:20
На женщину напали по наводке: подробности зверской истории 24.01.2019 15:55
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: