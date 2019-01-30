Мужчина поплатился за связь с 14-летней

В Юхновском районе на днях вынесли приговор таджику за половую связь с 14-летней девушкой.

Установлено, что школьница обращалась в районную больницу с признаками прерванных по различным причинам беременностей. Учреждение здравоохранения органы внутренних дел о данных фактах не уведомляло.

На судебном заседании мужчина свою вину признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ, сообщает 30 января областная прокуратура. Приговор в законную силу пока не вступил.

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