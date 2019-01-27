Незнакомцы помогли вытолкать машину из сугроба и убили водителя

Жителя Тарусы подозревают в убийстве 52-летнего мужчины из Серпухова. В субботу, 26 января, об этой истории рассказал подмосковный ресурс «OKA.FM».

По информации издания, судмедэкспертиза выяснила, что 52-летний серпухович 15 января был задушен, после чего его тело вывезли в одно из СНТ и сбросили в подвал заброшенного дома.

По предварительной версии, со своими убийцами мужчина познакомился в Серпухове совершенно случайно. Его автомобиль «Рено» застрял в сугробе. Двое незнакомых мужчин предложили свою помощь и вытолкали машину на чистую дорогу. В знак признательности Васильев согласился подвезти будущих палачей до нужного им места. В тот момент, когда легковушка находилась недалеко от дома №112 по улице Советской в Серпухове, его начали душить и, в конце концов, убили.

Второй подозреваемый сейчас находится в бегах.