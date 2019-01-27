Незнакомцы помогли вытолкать машину из сугроба и убили водителя

Жителя Тарусы подозревают в убийстве 52-летнего мужчины из Серпухова. В субботу, 26 января, об этой истории рассказал подмосковный ресурс «OKA.FM».
По информации издания, судмедэкспертиза выяснила, что 52-летний серпухович 15 января был задушен, после чего его тело вывезли в одно из СНТ и сбросили в подвал заброшенного дома.
По предварительной версии, со своими убийцами мужчина познакомился в Серпухове совершенно случайно. Его автомобиль «Рено» застрял в сугробе. Двое незнакомых мужчин предложили свою помощь и вытолкали машину на чистую дорогу. В знак признательности Васильев согласился подвезти будущих палачей до нужного им места. В тот момент, когда легковушка находилась недалеко от дома №112 по улице Советской в Серпухове, его начали душить и, в конце концов, убили.
Второй подозреваемый сейчас находится в бегах.
|
Мусор в Товарково: за крупную взятку завели уголовное дело 24.01.2019 16:20
На женщину напали по наводке: подробности зверской истории 24.01.2019 15:55
Женщина облила кислотой работницу кредитной организации 21.01.2019 12:34
438 нелегалов принудительно отправили домой 18.01.2019 14:36
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: