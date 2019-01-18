438 нелегалов принудительно отправили домой

В пятницу, 18 января, областное управление судебных приставов отчиталось о работе с нелегалами в прошлом году.
Как выяснилось, в течение 2018-го приставы выдворили из страны 438 мигрантов, которые нелегально проживали на территории Калужской области.
- В прошлом году под контролем калужских судебных приставов нашу страну покидали граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и других стран бывшего СССР, а также граждане Китая, - говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, по состоянию на 1 января этого года еще 72 человека ожидали своей очереди на отправку домой.
Всем выдворенным в течение пяти лет запрещен въезд на территорию России.
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