438 нелегалов принудительно отправили домой

В пятницу, 18 января, областное управление судебных приставов отчиталось о работе с нелегалами в прошлом году.

Как выяснилось, в течение 2018-го приставы выдворили из страны 438 мигрантов, которые нелегально проживали на территории Калужской области.

- В прошлом году под контролем калужских судебных приставов нашу страну покидали граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и других стран бывшего СССР, а также граждане Китая, - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, по состоянию на 1 января этого года еще 72 человека ожидали своей очереди на отправку домой.

Всем выдворенным в течение пяти лет запрещен въезд на территорию России.