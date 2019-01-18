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Рейсовый автобус столкнулся с грузовой «Газелью»

18.01.2019 11:14 0 986 Сергей ПЕТРОВ, Александр НЕФЕДОВ, фото автора
Рейсовый автобус столкнулся с грузовой «Газелью»

В пятницу, 18 января, стали известны подробности аварии в Боровском районе, где столкнулись рейсовый автобус «Брянск – Москва» и грузовая «Газель».

ДТП произошло вечером 16 января в сильную метель и мокрый снег. Около 18:00 на 93 км киевской трассы в Боровском районе на перекресток со второстепенной дороги на главную начала выезжать фура. Она не уступила дорогу транспорту, двигавшемуся по М3 «Украина».

Грузовая «Газель» успела затормозить на скользкой дороге, а вот двигавшийся за ним рейсовый автобус – нет. В итоге он врезался в отбойник и зад грузовика.

В тот момент в автобусе ехали 15 пассажиров, однако, к счастью, кроме техники никто не пострадал. 


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
Александр НЕФЕДОВ, фото автора
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