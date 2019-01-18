Рейсовый автобус столкнулся с грузовой «Газелью»

В пятницу, 18 января, стали известны подробности аварии в Боровском районе, где столкнулись рейсовый автобус «Брянск – Москва» и грузовая «Газель».
ДТП произошло вечером 16 января в сильную метель и мокрый снег. Около 18:00 на 93 км киевской трассы в Боровском районе на перекресток со второстепенной дороги на главную начала выезжать фура. Она не уступила дорогу транспорту, двигавшемуся по М3 «Украина».
Грузовая «Газель» успела затормозить на скользкой дороге, а вот двигавшийся за ним рейсовый автобус – нет. В итоге он врезался в отбойник и зад грузовика.
В тот момент в автобусе ехали 15 пассажиров, однако, к счастью, кроме техники никто не пострадал.
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