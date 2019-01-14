Мошенник попытался дважды продать дом

В понедельник, 14 января, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела на жителя региона. Он обвиняется в мошенничестве при продаже жилья.
Мужчина взял за дом и участок задаток с покупателя в размере 840 000 рублей, однако в назначенный час в регистрационный центр не явился. Покупатель подал на мужчину в суд, который наложил на дом арест и обязал продавца все-таки перерегистрировать имущество на покупателя.
Но тот попытался продать дом другому человеку. Он взял с него 1,2 миллиона рублей, утаив, что на недвижимость уже имеется претендент. Новый покупатель, не сумев оформить дом и участок на себя, подал заявление в полицию.
Мошенник ответит по части 4 статьи 159 уголовного кодекса.
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