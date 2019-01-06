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Машину калужанина угнали ради путешествия всей жизни

06.01.2019 12:06 1 1501 Дмитрий Ивьев
Машину калужанина угнали ради путешествия всей жизни

На днях полиции попался 43-летний уроженец Тулы, которого подозревают в краже и угоне, совершенных на территории Калуги.

Преступление произошло в одном из садовых товариществ на станции Тихонова Пустынь. Машина «Нива Шевроле» была припаркована возле дачного дома.

- За домом следил знакомый хозяина, у которого имелись ключи от входной двери, - рассказали 6 января в УМВД по Калужской области. - Накануне празднования Нового года потерпевший прибыл на дачный участок и не обнаружил там ни транспортного средства, ни своего знакомого. Кроме того, из дома пропали телевизор и бензопила.

Подозреваемого нашли в Туле.

- Мужчина пояснил, что ключ от автомобиля «Нива Шевроле» он обнаружил в дачном доме, и тогда у него возникла идея совершить путешествие по Центральной части России, - отмечают в полиции. - Чтобы осуществить свою мечту, подозреваемый продал чужое имущество. Вырученные 25 тысяч рублей злоумышленник оставил на покупку бензина и сопутствующих товаров, необходимых в путешествии. В новогодние праздники он покинул территорию Калужской области.

Предполагаемый виновник уже был ранее судим. Теперь ему грозит путешествие в колонию на шесть лет.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: криминал
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