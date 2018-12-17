За интимные фото школьницы юношу посадили на 2,5 года

Как мы рассказывали, 11-летняя девочка из Боровска разделась на камеру. Свои интимные фотографии она прислала 16-летнему юноше из Волгограда. Откровенные снимки молодой человек разместил на странице девочки, где их заметили её родители и обратились в полицию. На прошлой неделе молодому человеку вынесли приговор по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста».
Парень получил 2,5 года воспитательной колонии (с учетом домашнего ареста ему осталось отсидеть 1 год 8 месяцев). Но на днях ему исполнится 18 лет и его переведут в другую колонию, сообщает «Комсомольская правда - Волгоград».
Подсудимый обжаловал приговор, однако суд оставил его без изменения.
В интервью волгоградским изданиям молодой человек рассказал, что не догадывался о возрасте девочки. В личной переписке она себя очень красочно описала и ему нетерпелось на неё взглянуть. Но фотографии юношу разочаровали настолько, что он решил отомстить, разместив их в сети.
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