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Калужанин финансировал жестоких террористов

10.12.2018 15:33 5 2021 Дмитрий Ивьев
Калужанин финансировал жестоких террористов

Жителя Калуги задержали на днях по подозрению в поддержке запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

- Получены и задокументированы данные, свидетельствующие о его причастности к деянию, ответственность за которое предусмотрена статьёй «Содействие террористической деятельности», - рассказали нам 10 декабря в управлении ФСБ по Калужской области. - Указанное лицо, стремясь получить сведения о способах предоставления денежных средств для нужд террористических формирований, вступило через интернет в переписку с представителями международной террористической организации. От них молодой человек получил соответствующие инструкции.

После этого калужанин перевёл деньги на предоставленные ему реквизиты счетов. И сразу же был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Молодому человеку грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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Тэги: криминал
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