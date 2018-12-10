Калужанин финансировал жестоких террористов

Жителя Калуги задержали на днях по подозрению в поддержке запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.
- Получены и задокументированы данные, свидетельствующие о его причастности к деянию, ответственность за которое предусмотрена статьёй «Содействие террористической деятельности», - рассказали нам 10 декабря в управлении ФСБ по Калужской области. - Указанное лицо, стремясь получить сведения о способах предоставления денежных средств для нужд террористических формирований, вступило через интернет в переписку с представителями международной террористической организации. От них молодой человек получил соответствующие инструкции.
После этого калужанин перевёл деньги на предоставленные ему реквизиты счетов. И сразу же был задержан сотрудниками регионального УФСБ.
Молодому человеку грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Директор завода задолжал работникам 12 миллионов 07.12.2018 16:53
40 кило наркотиков нашли в подпольной лаборатории 07.12.2018 09:21
Калужанин ограбил смоленский магазин и убежал в Воронеж 05.12.2018 11:52
20-летней девушке вынесли приговор за наркотики 05.12.2018 11:09
Жена зарезала мужа за оскорбления 04.12.2018 17:47
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: