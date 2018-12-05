Калужанин ограбил смоленский магазин и убежал в Воронеж

На днях в смоленском Десногорске возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины из Калуги. Его подозревают в грабеже, сообщает 5 декабря УМВД по Смоленской области.

Наш земляк, как отмечают в полиции, в одном из магазинов взял товар и прошёл мимо кассы, не став платить.

- Продавец пыталась его задержать, но он вывернул ей руку и скрылся с похищенным, - подчёркивают в УМВД.

Позже была установлена личность предполагаемого злоумышленника. В Десногорск он приехал из Калуги в командировку. Когда сыщики пришли в квартиру, где мужчина жил, его уже там не было. Чуть позже грабителя задержали в Воронежской области благодаря ориентировкам.

- Задержанный сознался в содеянном и пояснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения, - пояснили в полиции.

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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