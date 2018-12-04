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Жена зарезала мужа за оскорбления

04.12.2018 17:47 1 1006 Дмитрий Ивьев
Жена зарезала мужа за оскорбления

На днях в Козельске возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы. По версии следствия, она ножом ударила своего мужа. Он полученных ран он скончался.

- 1 декабря обвиняемая находилась у себя дома вместе с 41-летним мужем, - рассказали 4 декабря в калужском региональном управлении Следственого комитета. - Супруги распивали спиртное, когда муж несколько раз оскорбительно высказался в адрес жены. В ответ женщина ударила супруга ножом в бедро, повредив бедренную артерию и вену. Мужчина скончался на месте.

Как отмечают следователи, оба супруга ранее были судимы за нанесение друг другу телесных повреждений и угрозы. Женщина схватилась за нож не первый раз, но они продолжали жить вместе.

Подозреваемой грозит до 15 лет колонии.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: криминал
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