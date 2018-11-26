Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 26 ноября
$ 65.67 0.06
74.94 0.13
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Таксист-извращенец показал половые органы 10-летней девочке

26.11.2018 10:34 4 3193 Дмитрий Ивьев
Таксист-извращенец показал половые органы 10-летней девочке

В Обнинске задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в развращении 10-летней девочки.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница наукограда, которая рассказала, что водитель такси продемонстрировал ее 10-летней дочери свои половые органы.

- 21 ноября днём девочка возвращалась домой из школы по одной из улиц, когда около нее остановилась машина, водитель попытался завязать с ребенком непродолжительный разговор, в ходе которого совершил действия сексуального характера, - рассказали в понедельник, 26 ноября. в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Найти предполагаемого извращенца удалось с помощью камер системы «Безопасный город». По записям установили, какая именно машина проезжала по улице в это время.

- В дальнейшем были получены данные о ее владельце - им оказалась женщина, муж которой подрабатывает в такси, - подчёркивают в СК.

Расследование сейчас продолжается. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Вынесен приговор женщине, которая порезала подростка на Новый год 23.11.2018 15:44

Вынесен приговор женщине, утопившей новорожденную дочь 22.11.2018 17:02

Устроивший аварию полицейский перед этим отмечал праздник на работе 22.11.2018 15:33

Тёща с зятем облили серной кислотой молодую девушку 22.11.2018 10:09

Секс между мужчинами, драка и убийство – вынесен приговор за кровавую ночь 21.11.2018 16:00

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 30 ноября, 18:00
Бесплатные кинолектории для всей семьи
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь
вс 02 декабря, 16:00
Фестиваль любительских театров «Пять вечеров»
Калужская область
сб 08 декабря, 12:00
XXII межрегиональный турнир по игре "Что? Где? Когда?"
Демонстрационный-выставочный комплекс администрации губернатора области

Для детей

ср 28 ноября, 19:00
"Сказки с оркестром". А.Экзюпери "Маленький принц"
Дом музыки
сб 01 декабря, 13:00
Мастер-класс Открытка бисером
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 02 декабря, 16:00
«Сказки с оркестром»
Филармония
сб 08 декабря, 12:30
Бэби-спектакль ГУСЕНИЦА
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

ср 28 ноября, 19:00
Сказки с оркестром. "Маленький принц"
Дом музыки
сб 01 декабря, 17:00
"Снег идет..."
Дом музыки
чт 29 ноября, 19:00
Хор Валаамского монастыря. Программа «Есенин»
Филармония
пт 30 ноября, 19:00
Radio tapok
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Ральф против интернета
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Апгрейд
Вдовы
Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

Сегодня 10:57
Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Как получить налоговый вычет на покупку квартиры?

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

Как быстро найти подходящую работу

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.