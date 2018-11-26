Таксист-извращенец показал половые органы 10-летней девочке

В Обнинске задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в развращении 10-летней девочки.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница наукограда, которая рассказала, что водитель такси продемонстрировал ее 10-летней дочери свои половые органы.

- 21 ноября днём девочка возвращалась домой из школы по одной из улиц, когда около нее остановилась машина, водитель попытался завязать с ребенком непродолжительный разговор, в ходе которого совершил действия сексуального характера, - рассказали в понедельник, 26 ноября. в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Найти предполагаемого извращенца удалось с помощью камер системы «Безопасный город». По записям установили, какая именно машина проезжала по улице в это время.

- В дальнейшем были получены данные о ее владельце - им оказалась женщина, муж которой подрабатывает в такси, - подчёркивают в СК.

Расследование сейчас продолжается. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.