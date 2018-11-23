Вынесен приговор женщине, которая порезала подростка на Новый год

На днях суд вынес приговор 31-летней жительнице Малоярославца, которая в новогоднюю ночь ударила ножом своего 15-летнего сына.
- Она находилась у себя дома в одном из общежитий города вместе с 7-летней дочерью, - рассказали 23 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Когда ее 15-летний сын пришел с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, между матерью и сыном произошел конфликт и драка. Женщина нанесла сыну удар ножом в область груди. Подросток попал в больницу.
Следователи подчёркивают, что эта семья состояла на учете как неблагополучная. Женщина не работала, жили они на социальное пособие. Подросток уходил из дома.
Виновница два года должна провести в колонии, однако исполнение наказания отложено, пока младшей дочке не исполнится 14.
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