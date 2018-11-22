Тёща с зятем облили серной кислотой молодую девушку

На днях вступил в силу приговор в отношении 51-летней жительницы Боровского района и ее 44-летнего зятя. Виновники плеснули в лицо молодой девушке серной кислотой, рассказали 22 ноября в прокуратуре Калужской области.

О причинах конфликта между ними не сообщается. Но суд установил, что мужчина решил облить потерпевшую серной кислотой, чтобы обезобразить ее лицо.

- Преступник подъехал на своем автомобиле вместе с тещей к дому, где проживала девушка, - говорят в прокуратуре. - После этого мужчина передал родственнице заранее подготовленную банку с серной кислотой и остался ждать ее в машине.

Тёща увидела жертву возле подъезда, подошла к ней и плеснула серной кислотой в лицо.

Пострадавшая получила обширные химические ожоги лица и шеи, роговицы и слизистых оболочек глаз. На лице у неё остались рубцы.

На суде виновники пояснили, что не ожидали таких последствий и хотели просто испугать девушку.

Тёщу приговорили к 6 годам колонии, зятя - к 5 годам. Кроме того, они должны выплатить жертве более миллиона рублей.

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