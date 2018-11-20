Юная бухгалтер обворовала полицию на 700 тысяч

На днях суд вынес приговор 23-летней девушке, работавшей бухгалтером в полиции Юхновского района. Её признали виновной в присвоении чужого имущества.

Как рассказала 20 ноября прокуратура Калужской области, виновница оформляла на свое имя заявки на кассовые расходы на различные суммы, и деньги перечислялись на её расчетный счет.

- Кроме того, бывшим бухгалтером от сотрудников ОВД принимались излишне перечисленные денежные средства, которые в кассу она не вносила, присваивая и распоряжаясь ими по своему усмотрению, - подчёркивают в прокуратуре.

Всего за год, с июля 2017 по июль 2018 годов, ущерб превысил 700 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая вернула эти деньги.

Суд приговорил виновницу к полутора годам лишения свободы условно.

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