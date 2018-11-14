Мужчину убили за то, что он лёг на диван в кроссовках

В прошедшее воскресенье, 11 ноября, в Калуге произошло убийство. Тело нашли на улице рядом с домом, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. Задержан 28-летний подозреваемый.

По версии следствия, 40-летний убитый вместе со знакомым и его сожительницей распивали спиртное.

- Между мужчинами произошел словесный конфликт из-за того, что потерпевший лёг на диван своего знакомого в кроссовках, а затем съел его еду, - отмечают в Следственном комитете. - Затем мужчины вышли в коридор коммунальной квартиры и продолжили конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес смертельный удар потерпевшему ножом в сердце.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.