Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Воскресенье, 11 ноября
$ 66.85 0.63
75.81 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Убийцу заперли на месте преступления

11.11.2018 09:09 0 9816 Дмитрий Ивьев
Убийцу заперли на месте преступления

Убийство произошло в пятницу, 9 ноября, в одном из домов Малоярославца. Задержан 38-летний мужчина.

По версии следствия, накануне вечером 35-летний хозяин квартиры выпивал с подозреваемым и мужчины повздорили. 

- Наутро в квартиру пришла квартирантка погибшего и, обнаружив там тело хозяина и постороннего мужчину, вышла из квартиры, закрыла дверь снаружи и вывала полицию, - рассказали нам 11 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В результате подозреваемый был застигнут на месте происшествия.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Фото: СК по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Опасная женщина: калужанка порезала уже второго любовника, он умер 08.11.2018 10:59

Пьяный водитель покусал полицейского возле кладбища 08.11.2018 10:26

Калужанин два дня подряд воровал тару для пива 08.11.2018 09:23

Женщина родила ребенка в ванне и оставила умирать 07.11.2018 09:56

Ревнивый муж зарезал соперника 06.11.2018 11:32

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 ноября, 19:00
Привет из 90-х на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр

Для детей

пн 12 ноября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров
ср 14 ноября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 17 ноября, 11:30
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 17 ноября, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

вс 11 ноября, 19:00
Сергей Галанин
Овертайм, паб
вт 13 ноября, 19:00
Чон-Тон-Йе (Китай)
Дом музыки
вт 13 ноября, 19:00
ГОЛОС ДУШИ. Сх-т СЕРЕФИМ (Бит-Хариби)
Арена КТЗ, ДК
ср 14 ноября, 20:00
Spiritual Seasons
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Богемская рапсодия
Оверлорд
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Смолфут
Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» для бизнеса

Анжелика Романюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Калужской области

«Ростелеком» предложил калужанам расширенные возможности «Умного дома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.