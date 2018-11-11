Убийцу заперли на месте преступления

Убийство произошло в пятницу, 9 ноября, в одном из домов Малоярославца. Задержан 38-летний мужчина.

По версии следствия, накануне вечером 35-летний хозяин квартиры выпивал с подозреваемым и мужчины повздорили.

- Наутро в квартиру пришла квартирантка погибшего и, обнаружив там тело хозяина и постороннего мужчину, вышла из квартиры, закрыла дверь снаружи и вывала полицию, - рассказали нам 11 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В результате подозреваемый был застигнут на месте происшествия.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Фото: СК по Калужской области.

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